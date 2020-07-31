出版界爆商業間諜 翰林前經理聲押禁見

調查局接獲檢舉，指知名翰林出版社前數位部經理陳銘仁，涉嫌將在翰林發開的3套教師教學使用系統，「帶槍投靠」南一書局，違反營業秘密法；台北市調查處昨天搜索南一書局，約談陳銘仁等4人，檢方今天凌晨以陳有串滅證之虞向法院聲請羈押禁見，這也是首宗教材書商間諜戰。

另外，同案約談的翰林出版社前工程師陳懷傑6萬元交保、陳兆嵘交保8萬元，李姓男子交保10萬元。

陳銘仁等人於2017至2018年間相繼跳槽南一書局，2019年翰林出版社發現教學使用系統碼數，竟與南一使用的類似，懷疑陳銘仁涉商業間諜洩漏營業秘密，向檢調檢舉提告。

據了解，「教師教學使用工具」是教科書出版業者的「江湖一點訣」，被業者視為重要的營業祕密，翰林出版社及南一書局都是國小、國高中教科書及參考書的出版商，彼此是競爭關係，陳懷傑、陳兆榮原是翰林出版數位部的工程師，陳銘仁更兼數位部經理。