翰林出版社爆商業間諜 兩工程師移送北檢
調查局接獲檢舉，指知名翰林出版社前數位部經理陳姓男子，涉嫌跳槽南一書局時，將在翰林發開的3套教師教學使用系統，「帶槍投靠」到南一書局，違反營業秘密法；台北市調查處今天搜索南一書局共4處地點，約談陳姓前經理、翰林出版社2名陳姓前工程師等人到案，深夜移送台北地檢署複訊。據了解，這也是首宗教材書商間諜戰。
檢調調查，陳姓前經理等人於2017至2018年間相繼跳槽，2019年翰林出版社發現教學使用系統碼數，竟與南一書局使用類似，懷疑陳涉商業間諜洩漏營業機密，向檢調提告。
「教師教學使用工具」是教科書出版業者的「江湖一點訣」，被業者視為重要的營業祕密，翰林出版社及南一書局都是國小、國高中教科書及參考書的出版商，彼此是競爭關係。
3人原是翰林出版數位部經理和工程師，檢調認為，3人涉嫌在翰林任職期間，表面上領翰林薪水開發教師教學使用系統，私下卻替南一書局在相同的系統上進行測試，將陳等人依違反營業祕密法的重製、洩漏及使用罪偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言