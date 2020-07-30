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翰林出版社爆商業間諜 兩工程師移送北檢

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局接獲檢舉，指知名翰林出版社前數位部經理陳姓男子，涉嫌跳槽南一書局時，將在翰林發開的3套教師教學使用系統，「帶槍投靠」到南一書局，違反營業秘密法；台北市調查處今天搜索南一書局共4處地點，約談陳姓前經理、翰林出版社2名陳姓前工程師等人到案，深夜移送台北地檢署複訊。據了解，這也是首宗教材書商間諜戰。

檢調調查，陳姓前經理等人於2017至2018年間相繼跳槽，2019年翰林出版社發現教學使用系統碼數，竟與南一書局使用類似，懷疑陳涉商業間諜洩漏營業機密，向檢調提告。

「教師教學使用工具」是教科書出版業者的「江湖一點訣」，被業者視為重要的營業祕密，翰林出版社及南一書局都是國小、國高中教科書及參考書的出版商，彼此是競爭關係。

3人原是翰林出版數位部經理和工程師，檢調認為，3人涉嫌在翰林任職期間，表面上領翰林薪水開發教師教學使用系統，私下卻替南一書局在相同的系統上進行測試，將陳等人依違反營業祕密法的重製、洩漏及使用罪偵辦。

翰林出版社爆商業間諜案，涉案的陳姓工程師深夜移送北檢複訊。圖／記者許正宏攝影
翰林出版社爆商業間諜案，涉案的陳姓工程師深夜移送北檢複訊。圖／記者許正宏攝影
翰林出版社爆商業間諜案，涉案的陳姓工程師深夜移送北檢複訊。圖／記者許正宏攝影
翰林出版社爆商業間諜案，涉案的陳姓工程師深夜移送北檢複訊。圖／記者許正宏攝影

間諜 出版業 薪水

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