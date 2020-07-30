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張綱維掏空35億想以1000萬交保 法官裁定羈押

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

遠東航空公司董事長張綱維（右）被控掏空公司35億元資產，今天起訴，台北地院分案由「重金」庭審理；張綱維偵查中羈押禁見4個月，法官晚間召開羈押庭，審查有無續押必要，張綱維否認犯罪，表示可以1000萬元交保替代羈押處分，法官表示1000萬元的保釋金，無法對他遵期出庭形成強制力，裁定羈押審理，但不禁見。記者許正宏／攝影
遠東航空公司董事長張綱維（右）被控掏空公司35億元資產，今天起訴，台北地院分案由「重金」庭審理；張綱維偵查中羈押禁見4個月，法官晚間召開羈押庭，審查有無續押必要，張綱維否認犯罪，表示可以1000萬元交保替代羈押處分，法官表示1000萬元的保釋金，無法對他遵期出庭形成強制力，裁定羈押審理，但不禁見。記者許正宏／攝影

遠東航空公司董事長張綱維被控掏空公司35億元資產，今天被起訴，台北地院分案由「重金」庭審理；張綱維偵查中羈押禁見4個月，法官晚間召開羈押庭，審查有無續押必要，審理後裁定張羈押，但不禁見。

羈押庭中，檢、辯激烈交鋒，張綱維否認犯罪，表示可以1000萬元交保替代羈押處分，還稱有高血壓等問題；公訴檢方認為，張綱維的犯罪所得高，犯罪罪名刑度也高，若交保應以5000萬元為底限。

裁定指出，張綱維犯罪所得高達30億元以上，是遠航、樺福公司負責人，較一般人有更高的逃亡可能性，且有滯外不歸的資力；裁定說，張過去被限制住居，卻遷住他處，直到檢察官訊問才陳報新址，又將名畫搬到親友住處，顯然有隱匿資產、行蹤的事實。

裁定說，張綱維雖稱可以1000萬元代替羈押處分，不過，他侵害的法益程度嚴重，1000萬元的保釋金，無法對他遵期出庭形成強制力，裁定羈押，至於檢察官認張綱維會勾串證人，但檢方未具體舉證可能勾串的證人為何，不必禁見。

張綱維違反證交法、民航法、公司法、刑法偽造文書、業務侵占等罪，同案被起訴的被告還有遠航副董事長鄭晴文、合庫董事長廖燦州共10人。

檢方指出，遠航累計130多億元負債，公司經營出現重大危機，向台北地院聲請重整，張綱維卻詐騙法官，隱匿自己有財力不足的問題，引進即時資金執行重整，於取得重整人資格後，進一步取得遠航的經營權。

檢方指控，張綱維以不實重整計畫獲取遠航復航許可，另虛增營收美化財報進行掏空，侵占遠航資金，債留遠航，再以八卦山「爛尾樓」沖銷帳款的關係人，繼續向合作金庫貸款，私自挪用至他個人的樺壹租賃公司。

遠航 檢察官 張綱維

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