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坐擁億萬資產欠稅4千多萬 要被管收立刻繳清

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

土地開發公司董事長63歲王姓男子涉嫌逃避規稅，被財政部查獲補徵5千萬餘元欠稅，他繳納1千萬餘元後拒絕繳納剩餘欠稅，還將公司1億餘元資產轉走，意圖逃避執行，執行署新北分署向法院聲請裁定管收，王男踢到鐵板，趕緊致電妻子到場，一小時內繳清欠稅。

名下坐擁3百多筆土地的王男在2011年至2014年間藉著土地開發公司獲利2億4千萬餘元，卻短漏開發票並漏報銷售額，2017年被人檢舉，財政部北區國稅局三重稽徵所查獲補徵營業稅及營所稅並裁處罰鍰共計5千7百萬餘元，王自行繳納1千2百萬餘元後便拒絕繳納，推諉「沒辦法繳」、「沒辦法處理」。

新北分署受理此案，發現王為逃避強制執行，早已將公司價值1億1千萬餘元的資金與不動產轉入自己、媳婦或孫子名下，認為王姓負責人有管收之必要性，本月28日訊問後，依法將他留置並向新北地院聲請裁定管收，王男一聽嚇得立即致電請妻子到場，一小時內便繳清剩餘4千6百萬餘元的欠稅。

新北分署呼籲企業負責人，應守法繳納稅捐，切勿逃漏稅、掏空公司資產，最後落得被管收，得不償失。

王姓男子（黃衣者）坐擁千億資產卻拒繳4千萬餘元的欠稅，被聲請裁定管收後嚇得致電妻子求援，一小時內繳清欠稅。圖／新北分署提供
王姓男子（黃衣者）坐擁千億資產卻拒繳4千萬餘元的欠稅，被聲請裁定管收後嚇得致電妻子求援，一小時內繳清欠稅。圖／新北分署提供

新北 逃漏稅 媳婦

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