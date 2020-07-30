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張綱維喊冤「遠航欠我8億」 檢駁：輸遠航的血給自己

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

遠航前董事長張綱維。圖／報系資料照片
遠航前董事長張綱維。圖／報系資料照片

台北地檢署偵辦遠航掏空案，指控前董事長張綱維侵占遠航13億元、違法貸款22億元，犯罪所得共35億元，起訴張，求重刑。台北地院開羈押庭，張否認犯罪，辯用自己的錢介入遠航經營，還拯救一千多個家庭，他告訴法官，遠航才欠他8.5億元。

張綱維說，他的樺福建設在業界有聲望，決定參加遠航重整所提的計畫案，都有能力完成，接手遠航他百般不願，但重整人、律師蔡慧玲帶員工請他幫忙，他先發了幾千萬薪水，又有更多的員工找上門，基於助人接下遠航，沒想到「公親變事主」。

張綱維說，他對航空業外行，哪裡知道什麼「黃金航線」？無論北京、上海、廣州、東京等，一條航線都沒有，如果真的有，為何還會周轉不靈？

張說，檢方起訴書中所提到的公司都是他一人獨資，「我怎麼會掏空自己？」；遠航重整前負債百億，進公司時連垃圾桶都沒有，再笨的人也不會去接手遠航；張說，因碰到兩岸觀光業不景氣好幾年，加上疫情初期影響，遠航才倒閉，張告訴法官，很後悔接下遠航，接手害他身家全賠，落得名譽掃地，還牽連公務員

檢方指控張綱維虛增營收、美化財報，張辯稱，樺壹公司取得飛機要租給遠航，但飛機不能飛，當然要找有修飛機技術的遠航承修，所以應由遠航付費樺壹；張說，他當時是遠航總經理，代表遠航談判取得佣金、再歸還遠航，這種模式很正常，此外，機身彩繪他延用前經營團隊的策略，以行情價收費，「沒必要靠少少的收入美化財報」。

張綱維說，檢察官認為他隱藏安泰銀貸款連帶保證人的事實，其實，安泰要求連帶保證是重整後才需擔保；他說，有律師教他遠航有被債權人假扣押的風險，他才將遠航挹注款放在其他項下，暫由樺壹保管，但事後有歸還；張說，向合庫貸款都有十足擔保，也正常繳款，遠航會倒閉是大環境使然，不是誰在舞弊。

關於檢方指控他以「爛尾樓」沖銷應收帳款，張則說，方案是和民航局協調出來的，鑑價結果民航局也同意，房地產只有價值高或價值低，對他來說，資產登記在遠航或他的其他公司，「只是左口袋或右口袋之分」，沒有差別。

偵查兼公訴檢察官林達諷刺說，張綱維說後悔接手遠航，「其實大家都很後悔」，重整，本來是一家公司重生的機會，「結果來了財務更困難的人」，如果不是張隱匿資訊，怎麼可能重整完成隔年就爆出重大債務問題？

林達論告說，張綱維不是周轉不靈，是於重整後將遠航的營收「輸血」給自己；遠航2016年就該倒閉，合庫卻違法貸款讓遠航去續命，靠的就是張綱維提出的2份說明書。

林達指出，張綱維的樺福集團在2010、2011年已瀕臨破產，卻因接手遠航繼續經營，張綱維因洽購波音飛機失利，導致被美國波音公司求償3000萬元美金，由法院判准，這筆賠償金，後來也由樺福拋向遠航。

林達說，張綱維稱遠航欠他錢，其實他作價31.5億元給遠航；張說有人向他索賄，但民事庭審理時張的這套說法已被駁回；林達還說，民航局曾要求張綱維信託一、兩億元，賠償遠航向旅客所收的預收款，不過，張卻請立法委員向公務員施壓，要求將1億元還出來，「看得出來利用政治力量在為遠航續命！」

遠航 民航局 公務員

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