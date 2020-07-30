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獵雷艦弊案遭列停權廠商 「慶富」不服吿國防部敗訴
獵雷艦弊案爆發後，國防部2017年和慶富造船解約，並依政府採購法將慶富列為停權廠商；慶富不滿國防部處分提申訴被駁，再提行政訴訟，台北高等行政法院今判慶富敗訴，可上訴。
判決指出，國防部2014年公開招標獵雷艦採購案，由慶富公司得標，雙方簽訂349億3300萬元的國防部訂購軍品契約，但履約過程中，慶富陸續發生預付款還款保證保證書更替作業、公司資產遭法院假扣押強制執行等違約、缺失事項，情節重大，國防部2017年12月13日通知慶富解約，並依依政府採購法，將慶富列為停權廠商。
慶富不服申訴遭駁回，提行政訴訟；台北高等行政法院認為，慶富已陷入嚴重財務困難，依法不得處分或收取債權，事實上無法繼續履約，且慶富負責人陳慶男以涉犯刑事犯罪方式履約，實屬重大情事以致無法繼續履約。
法院認為，慶富2017年11月28日收到海軍司令部函文後，也未遵期展延第3期預付款還款保證效期，因此國防部和慶富解約合理；再者，慶富是故意違約，且經過國防部多次要求改善未果，最終遭解約，此可歸責於慶富，嚴重影響國軍獵雷艦的建造計畫與時程。
判決指出，行政院專案調查報告也認為，獵雷艦採購案造成我國國艦國造政策延宕、增加後續武器採購難度及影響融資意願，初估各債權銀行對慶富及關係企業最大損失201億元，對獵雷艦聯貸案最大可能損失125億元，則國防部依政府採購法處分慶富，是為了達到政府採購法建立公平、公開的採購程序，維護公平、公正的競爭市場，排除不良廠商的立法目的，並未違反比例原則。
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