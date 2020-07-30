麻醉女移工手術台上偷舔下體 婦產醫師詐健保費再判刑

桃園中壢婦產科醫師林勤人替女移工做引產手術時，加重麻醉劑量趁對方昏迷期間，在手術台上偷舔下體、性侵，一審被依乘機性交罪判刑5年，事後健保署又發現林與合作藥局李姓負責人盜刷患者健保卡詐領上萬元健保費，桃園地院審理後再依詐欺罪各判林、李拘役30日、20日，可上訴。

林勤人（61歲）前年4月28日在診所內替1名30多歲印尼籍女移工做引產手術，卻將一般10cc麻醉劑量多添加3cc，並藉故支開擔任助理的女兒，趁女移工昏迷時對她舔下體、性侵得逞，結束後再繼續完成手術，因林妻懷疑他外遇在診間裝針孔才意外曝光。

案發後林的診所緊急歇業，但仍引發眾怒，診所被丟雞蛋、砸毀車窗，林出庭時也曾表示「非常後悔」，要和被害人和解，桃院一審依乘機性交罪判他5年，經上訴台灣高等法院撤銷原判決，改判林3年10月。

但該案後健保署又發現，林曾和合作的藥局詐領健保費，林自2017年4月至9月間，利用4名未實際就診病患名義，製作不實的行政院衛生署中央健康保險局保險對象門診就醫紀錄明細表，傳到健保署虛報醫療費用1萬132元。

該藥局陳姓負責人則在2017年8月至9月間，拿1名未就診民眾的健保卡給林盜刷，申報健保醫療費用並開立處方箋，向健保署虛報醫療費用929點，檢方訊時2人坦承犯行，