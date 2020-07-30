未盡責監造大巨蛋遭停業2年 建築師提告抗罰敗訴確定

台北市大巨蛋工程監造人羅興華因未善盡責任，讓大巨蛋工程未按圖施工，並簽證不實，遭台北市建築師懲戒委員會處分停止執業2年；羅興華不服提行政訴訟，一審敗訴；案經上訴，最高行政法院今駁回上訴，判羅興華敗訴確定。

判決指出，羅興華2014年5月15日擔任大巨蛋工程監造人，而台北市都發局建築管理工程處勘驗後，發現大巨蛋工程有79處主要構造未按圖施工，勒令大巨蛋停工；羅興華擔任監造人明知道工程未按圖施工，卻在勘驗檢查報告表、建築工程必須勘驗部分申報表中勾選「主要構造位置、高度、面積與核准圖相符」、「按設計圖說施工」、「監督依設計圖說施工」等，47次勘驗工程中就有33次簽證不實，比例達70.21%。

建管處認為羅興華簽證不實、未善盡監督承造人按圖施工責任，違反建築師法，提請台北市建築師懲戒委員會審議，而懲委會決議處分停止執業2年。羅興華不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為，懲委會的處分未逾越法定懲戒處分的裁量範圍，處分無違誤且合理，判羅興華敗訴。

羅興華上訴，最高行政法院認為，大巨蛋工程變更樓梯數目、開口等，依法屬於主要構造變更，但建管處核發建照第2次變更設計，變更範圍只有「全區各層柱位調整」，不包含平面隔間配置，羅興華應依全區柱位調整圖進行監造，可見工程確實有79處主要構造未按圖施工。

再者，羅興華2014年5月15日至2015年5月擔任監造人期間，47次勘驗中有33次勘驗有未按圖施工，在表格中勾選按設計圖說施工、主要構造位置、高度、面積與核准圖相符等，簽證不實比例高達70.21%，認定羅興華有簽證不實、未善盡監督承造人按核定圖說施作，違反建築法。

最高行政法院認為，懲委會決議處分羅興華停止執行業務2年，已整體考量違失情節，並已審酌羅興華身為建築師得職業倫理，及透過懲戒可期待羅興華遵守建築師倫理規範的適當性，未逾越建築師法裁量範圍，也無裁量濫用或怠惰等違法情事，並無違背平等原則、比例原則及行政自我拘束原則，裁量適法有據。