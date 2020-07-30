辱母恐嚇打死父 逆子獲贈財產全被討回

新北一名李姓婦人將名下土地及存款贈與次子，次子卻因妯娌間煮飯問題與全家鬧翻，當眾罵她「智障」、「腦殘」、「去給車子撞死」，還揚言打死親生父親，婦人心灰意冷，訴請新北地院撤銷贈與，今獲判勝訴。

判決指出，李婦的次子與她同姓，目的希望傳承娘家香火。1992年到1997年間，她將林口4筆持分地所有權贈與次子，2016年又陸續將人民幣33萬餘元存款匯給對方。但對方因為小事爭吵，先當眾辱罵她「智障」等語，又恐嚇其懷孕的兄嫂「讓你流掉」，丈夫出言勸誡，也被他反嗆恐嚇。

2018年初，李婦目睹次子高舉椅子作勢砸向丈夫，見對方下樓準備離去，在樓梯間大喊「你這不孝子，把我之前給你的動產、不動產還給我」，得到的回應是一連串的三字經和五字經；她在2018年底寄發存證信函。

審理時，李婦次子否認辱罵母親，主張母親撤銷贈與權利已逾期，並稱是胞兄先為了妯娌間誰煮飯問題，對他妻子咆哮怒罵，才會引發爭議。他也說，父母與胞兄嫂一連串濫訴行為，無非是為了爭奪財產、撤銷贈與，令人心寒。

法院調查，李婦曾向友人訴苦遭親生兒子辱罵「白癡」、「腦殘」等語，認為其不顧顏面向外人訴說遭遇，顯見其內心多麼難過。另外，她2018年初因次子惡行已決定要撤銷贈與，也在樓梯間表明要收回土地和存款，其撤銷贈與的權利也沒有逾期。