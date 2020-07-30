涉賄被限出境錯過奔喪…最後判無罪 何建華：台灣司法已死

中華婦女聯合會理事長何建華列名中華統一促進黨不分區立委候選人，被控招待陸配到大陸廈門旅遊涉賄選，依違反公職人員選舉罷免法起訴，法院判她無罪。何女說，偵查期間她即被限制出境，錯過返家奔喪的機會，「台灣司法已死」。

何建華說，檢察官指控她賄選、想支持自己選上不分區立委，偵查中對她限制出境，案件起訴，她向法官聲請解除限制出境回家奔喪，已獲法官裁准，但臨上飛機時，又被移民署官員攔下，移民署轉達檢察官的諭令，指她另涉國安法案，還是不能出境。

何建華表示，捲入賄選案是很荒謬的事，她是基於照顧嫁來台灣陸配的動機，安排組團讓姐妹們回家省親，因有行政人事費用，「收的錢還比旅行社貴一點」，她一人收費七千多元，有的旅行社只收三、四千元，「我向團員收錢，怎麼說是賄選？」

檢察官指控，何建華利用聯合會名義，透過臉書招攬「2019金廈文化交流之旅」，藉小三通往來金門、廈門，因來回機票6600元，保險、行政費用1200元，等於報名費7800元，何女涉賄。