聽新聞
test
0:00 / 0:00
涉賄被限出境錯過奔喪…最後判無罪 何建華：台灣司法已死
中華婦女聯合會理事長何建華列名中華統一促進黨不分區立委候選人，被控招待陸配到大陸廈門旅遊涉賄選，依違反公職人員選舉罷免法起訴，法院判她無罪。何女說，偵查期間她即被限制出境，錯過返家奔喪的機會，「台灣司法已死」。
何建華說，檢察官指控她賄選、想支持自己選上不分區立委，偵查中對她限制出境，案件起訴，她向法官聲請解除限制出境回家奔喪，已獲法官裁准，但臨上飛機時，又被移民署官員攔下，移民署轉達檢察官的諭令，指她另涉國安法案，還是不能出境。
何建華表示，捲入賄選案是很荒謬的事，她是基於照顧嫁來台灣陸配的動機，安排組團讓姐妹們回家省親，因有行政人事費用，「收的錢還比旅行社貴一點」，她一人收費七千多元，有的旅行社只收三、四千元，「我向團員收錢，怎麼說是賄選？」
檢察官指控，何建華利用聯合會名義，透過臉書招攬「2019金廈文化交流之旅」，藉小三通往來金門、廈門，因來回機票6600元，保險、行政費用1200元，等於報名費7800元，何女涉賄。
法院審理時，何建華否認賄選，稱聯合會不定期會邀陸配旅遊，與選舉無關，自認遭政治迫害，法官今天上午採信何建華的供證，判她無罪，不過，檢方決定上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言