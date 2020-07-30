棒球教練涉性侵「拉打學生生殖器」 二審獲緩刑不用關

桃園市青溪國中黃姓棒球教練被控性侵害7名學生、性騷擾22名學生，甚至對一男學生親、咬臉頰至少160次、拉打生殖器3次，也時常體罰學生，校方去年9月遭監察院糾正。桃園地院依對未滿14歲男子犯強制猥褻罪4罪判黃4年徒刑，案經上訴，高等法院今改判2年徒刑，緩刑5年，支付公庫10萬元，並須提供240小時義務勞務。

黃（34歲）是青溪國中棒球隊助理教練、棒球隊後援會聘任的社團指導教師，負責學校棒球隊的訓練和教學。黃從2016年9 月1日至2017年12月31日任職期間，連續猥褻2名少年，少年們的家長向桃園市警桃園分局報案，檢方偵查起訴。監察院去年針對學校違法聘任教練、未依法調查、主管未依法通報，以及7學生因轉學遭禁賽處分，糾正青溪國中。

2016年9月起，黃在劍道館2樓寢室隔著13歲少年的外褲抓生殖器3 、4 秒，前後猥褻了3次。2017年6月底，另一名學生則遭褪去內、外褲，黃用手握住學生的生殖器「打手槍」。

黃在警詢、偵查至法院審理時都坦承不諱，桃園地院指他身為棒球教練、社團指導老師，應教育、指導並保護學生身心發展，竟為滿足自己的私慾而侵犯學生，審酌他月薪8千元、種菜維生、與被害人達成和解，因此判他4年徒刑。黃雖請求緩刑，但桃院認為他惡性不輕，犯行也難獲憫恕，且戕害2少年身心健康，影響日後對兩性關係的認知與觀感。

此外，一名被害人指黃以每2、3天1次的頻率親、咬他臉頰，性騷擾至少160次，另一人聲稱也有遭環抱、親吻臉頰，因被害人在第一審辯論終結前撤回告訴，此部分桃院諭知不受理。