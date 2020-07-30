練歌場槍殺刑警 凶嫌梅文魁逃死判無期徒刑定讞

台南市警局刑警大隊偵查佐劉三榮去年在練歌場被男子梅文魁槍殺身亡，梅事後辯稱只想嚇嚇他，沒有故意要殺人，一審依殺人等罪判刑19年2月，二審改判無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴，全案定讞。

劉三榮因被梅文魁打傷眼睛，雙方產生嫌隙，劉三榮去年6月13日打電話約梅文魁到練歌場談判，梅帶槍枝和子彈赴約；梅文魁不滿劉三榮對談好的和解條件變卦，認為劉故意逼他賠償，雙方爭執之間，他一時情緒失控朝劉開槍，導致劉大量血胸、肺部塌陷等，送醫急救仍宣告不治。

梅文魁開槍後，還持槍抵住劉三榮的頭部咆哮「不要再逼我」，最後被旁人隔開，他才離開現場；台南地院一審一審依殺人罪判他15年、非法持有槍械4年6月，應執行19年2月徒刑，家屬認為判太輕，請求二審法官從重量刑。

台南高分院二審認為，一審未查明梅文魁的殺人動機，認為梅文魁不滿向劉三榮道歉後仍未獲和解，自認被劉逼迫，情緒失控才萌生殺意；另梅開槍後仍持槍抵住劉的頭部咆哮，未及時叫救護車，導致劉傷重惡化。

二審指出，梅素行不佳，肆無忌憚持槍射殺害警察，目無法紀，行凶後持槍抵頭咆哮威嚇，延誤救治時機，惡性極為重大，改判無期徒刑；案件上訴，梅文魁提出劉三榮的臉書留言「恁爸不會讓你好過，你慢慢等著，不要以為沒事了，事情只會越來越大條，有一天你怎麼死的都不知道」，主張劉三榮長期以刑警身分恐嚇索賠，才一時情緒失控開槍，並非挑戰公權力。