集團董娘疑丈夫不忠 公告「禁止野狗與女總經理進入」

知名服飾集團在台灣有2家服飾公司、大陸有1家服飾公司，董娘懷疑丈夫與大陸公司的女總經理有不正常關係，遂發布公告「野狗及女總經理不得進入台灣公司大樓內」張貼在電梯內。示意圖／ingimage

知名服飾集團在台灣有2家服飾公司、大陸有1家服飾公司，台灣這2家公司由林婦擔任董事長，而大陸廣東福飾公司由林婦的丈夫陳男擔任董事長，兩人有集團經營權糾紛，林婦並懷疑陳男與大陸公司的女總經理小翠（化名）有不正常關係，林婦遂發布告「野狗及小翠不得進入台灣公司大樓內」張貼在電梯內，經小翠提告，台中地檢署今天依公然侮辱罪起訴林婦。

林婦坦承召開會議要求張貼公告，但辯稱是因有廠商會帶貓、狗跑進來。檢察官偵訊時，林婦供稱她的丈夫陳男與大陸公司的女總經理小翠有不正常關係，就禁止其2人進來台灣的服飾公司，足認林婦不滿小翠介入其婚姻所為。

起訴書指出，知名的兩岸服飾集團，在台灣有兩家服飾公司，以及多家連鎖店，由林婦擔任負責人；而在大陸廣東的服飾公司，由林婦的丈夫陳男擔任負責人。

告訴人為集團在大陸廣東服飾公司的女總經理小翠，因林婦與陳男就集團的經營權糾紛，先否認小翠為大陸廣東服飾公司的總經理及台灣地區採購助理身分。

林婦於去年9月30日，以台灣的服飾公司董事長名義，發布管制範圍，禁止小翠進入公司，因小翠為與公司無關的第3人，為免公司機密外洩，公告「野狗及小翠自公告日起不得進入公司大樓內」，張貼在大樓電梯內。經小翠委由律師提告。