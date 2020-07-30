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胞弟陷賄選案 前鄉長王焜弘證稱陳明文支持才當選

聯合報 / 記者邵心杰／即時報導

嘉義縣前議員王焜玄賄選案，去年9月一審認他犯選罷法交付賄賂罪判刑4年、褫奪公權6年，不服上訴二審，台南高分院今天開庭，因殺人案被判15年徒刑定讞的胞兄竹崎前鄉長王焜弘作證，王焜弘表示，立委陳明文到監所會晤時屬意弟弟出來選鄉長，但後來因民進黨內部因素而改選縣議員。「相信陳明文」他說，光靠他從政多年對鄉民貢獻，弟弟不可能當選，他不會害自己的弟弟。

檢方認王焜玄前年底到監所面會胞兄王焜弘，內容涉及地方人士等談話，被視為地方人脈移轉，與賄選案有關。王焜弘上午出庭作證，澄清兩人談的是嘉義縣長初選，與議員選舉無關。他強調，弟弟選上議員，陳明文全力支持才是關鍵。

王焜弘表示，他從政26年，因政治複雜、無情，反對家人參政，包括妻子也未曾跑攤。直至陳明文到監所會晤，認他選上鄉長1年後，還有服務沒做好，希望弟弟出來選鄉長，也給選民一個交待。但後來因民進黨內部因素而改選議員，經弟弟告知，陳明文也派一位助理協助，所以放心把弟弟交給陳明文。

他心中盤算，過去服務的人情債占3-4分，陳明文實力則占6-7分，在陳明文全力支持下，弟弟當選沒問題。他強調，光靠他從政多年對鄉民貢獻，弟弟不可能當選，他不會害自己的弟弟。他逐一說明胞弟賄選案相關涉案人員的關係，指多年好友及協助鋪路、裝電燈等，這些人在弟弟選戰中主動幫忙，並不意外。

嘉義縣前議員王焜玄當選被控賄選，民事部分嘉義地院判當選無效，王否認行賄不服上訴，台南高分院今年2月宣判，駁回上訴定讞，王解職後已由落選頭前議員張貴忠遞補。另刑事部分，去年9月嘉義地院認他犯選罷法交付賄賂罪，判刑4年、褫奪公權6年，他不服上訴，正由台南高分院審理中。

嘉義縣前議員王焜玄去年9月嘉義地院認他犯選罷法交付賄賂罪，判刑4年、褫奪公權6年，他不服上訴，台南高分院上午開審理庭，胞兄王焜弘出庭作證。圖／本報資料照
嘉義縣前議員王焜玄去年9月嘉義地院認他犯選罷法交付賄賂罪，判刑4年、褫奪公權6年，他不服上訴，台南高分院上午開審理庭，胞兄王焜弘出庭作證。圖／本報資料照

陳明文 嘉義 王焜弘

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