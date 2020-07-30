女直播主變荷官網路賭場發牌 百名賭客捧場

台北市警中山分局昨晚衝破一家網路直播賭場，逮回七嫌依賭博罪嫌送辦，發現其僅是員工，還有其他據點及幕後公司；這間賭場找來女直播主擔任荷官進行發牌，將百名賭客加入LINE群組，賭法為百家樂及妞妞。

中山分局中山二派出所是日前巡視轄內治安熱點時，在民生東路一段一棟大樓三樓，發現有網路賭博情事。

中山二所昨晚趁七嫌進出之際衝破該賭場，逮獲正在發牌的荷官29歲蘇姓女子、監看直播的監官28歲李姓男子、26歲陳姓男子，以及26歲江姓女子、23歲朱姓女子、29歲鄭姓女子、26歲楊姓男子。

警方調查，蘇女等人將百名賭客加入LINE群組，其經營的賭博網站為「超級牛娛樂城」，賭法為百家樂及妞妞。