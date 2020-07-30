聽新聞
test
0:00 / 0:00
女直播主變荷官網路賭場發牌 百名賭客捧場
台北市警中山分局昨晚衝破一家網路直播賭場，逮回七嫌依賭博罪嫌送辦，發現其僅是員工，還有其他據點及幕後公司；這間賭場找來女直播主擔任荷官進行發牌，將百名賭客加入LINE群組，賭法為百家樂及妞妞。
中山分局中山二派出所是日前巡視轄內治安熱點時，在民生東路一段一棟大樓三樓，發現有網路賭博情事。
中山二所昨晚趁七嫌進出之際衝破該賭場，逮獲正在發牌的荷官29歲蘇姓女子、監看直播的監官28歲李姓男子、26歲陳姓男子，以及26歲江姓女子、23歲朱姓女子、29歲鄭姓女子、26歲楊姓男子。
警方調查，蘇女等人將百名賭客加入LINE群組，其經營的賭博網站為「超級牛娛樂城」，賭法為百家樂及妞妞。
警方查扣電腦、手機、直播攝影機、2組骰盅及賭桌用撲克牌，詢後依賭博罪嫌將七嫌送辦，並繼續追查其他據點及幕後組織。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言