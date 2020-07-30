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為了信仰削山頭蓋廟 前新北市議員林水山判刑1年10月
前新北市議員林水山3年前在三峽山區大興土木，興建「三峽萬甲仙境」寺廟，因影響當地生態和山坡地安全被依違反水土保持法起訴。事發後，他承認越界開墾國有土地，但強調自己沒有造成災害傷亡，並非十惡不赦之人，經新北地院審理，今天被依非法開發使用致水土流失未遂罪判刑1年10月。
2017年6月，林水山明知在山坡地建廟要提出申請並擬定水土保育計畫，但他在申請案通過前就偷跑，且被查獲不法仍繼續施工，截至2018年開墾將近2公頃，幾乎剷平整座山頭；事件曝光後，他曾向媒體表示建廟是「奉神明指示」，偵訊時也向檢調人員供稱自己知道申請案不太可能過關，但因為信仰關係，只能硬著頭皮做，因此被檢察官起訴。
法庭上，林水山表示起訴內容跟事實有差距，辯稱自己沒有如起訴書說的「包山包海」，也不是十惡不赦之人，僅承認越界開墾到別人的土地，對於申請案未過關就偷跑、聘請工人整地目的等問題則是支吾其詞。
法院調查，林水山雖有破壞他人及國有土地事實，且行為有致生水土流失的疑慮，但尚未有水土流失的實際危害，因此認定其涉犯非法開發使用致水土流失未遂罪，並依其先後2次被查獲的情形認定2罪。
法院認為，林男曾為新北市議員，熟知水土保持相關法令及行政程序，身為地方政治人物，應為民眾守法表率，更應盡力維護地方自然環境生態資源，但他竟為了自己個人宗教信仰興建公廟，執意大規模以挖土機等機具肆意破壞國有、他人及自己的山坡地和林區，且被查獲後仍不知悔悟，持續破壞山林長達將近1年，惡性應予非難。
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