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檢察官批張綱維債留遠航 用爛尾樓沖銷帳列
台北地檢署偵辦遠航案，查出遠航董事長張綱維擔任重整人時，未揭露個人實際財務能力，涉嫌製作與事實不符的遠航資產負債表與財報，在遠航面臨資金窘迫的困境時，仍花費遠航帳下鉅款購置不動產，再以新北市淡水「小坪頂」爛尾樓沖銷帳列，總計侵占、掏空遠航資產逾35億元，檢方形容張綱維根本是債留遠航。
檢方調查，遠航2015年重整完成，隔年竟暴增近31億元其他應收關係人款項、及22億元長期負債之嚴重財務赤字，民航局一再要求合作金庫銀行貸款應全數返還遠航，作為營運本業使用。
不過，張綱維為避免遠航遭民航局裁罰影響航權，明知「小坪頂房地」市場成交量低迷，難以變現支應航空業所需龐大現金流，且遠航亦無取得該固定資產必要，竟藉買賣交易作價沖銷遠航資產負債表帳列，金額高達29億2795餘萬元。
張綱維及樺富公司於2017年12月29日，將「小坪頂房地」過戶與遠航，藉此應付民航局要求解決資金貸與關係人問題，但此等作法僅是表面作帳，根本未使遠航財務問得緩解，反而承受大批爛尾樓與難以整合開發不動產，導致遠航受有重大財產損害。
張綱維因案在押4個月，下午移審北院裁定是否續押。
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