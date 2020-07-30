涉入遠航案遭起訴 財政部證實廖燦昌請辭

第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌因為過去擔任合庫董事長期間，涉入遠航案遭到起訴，廖燦昌今日已經向財政部請辭，財政部證實，已收到廖燦昌的書面請辭書，將「予以尊重」。一銀則低調表示，以「財政部的回覆」為準。

遠東航空公司董事長張綱維遭台北地檢署依違反《民航法》、《證交法》等罪起訴，時任合庫董座的廖燦昌、合庫副總黃伯川等人，也因遠航案遭起訴。廖燦昌中午已向財政部提辭呈。

遠航掏空案火燒到公股多位高層主管，台北地檢署偵辦該案，查出廖燦昌，疑似以私人交情配合張綱維需求，施壓基層人員違法放貸，造成合庫虧損。

至於還會不會牽涉其他人員？財政部官員指出，仍在釐清整個事件當中，之後依照行政院的指示做妥適處理。