影／羈押312日獲450萬保釋 連千毅現身曝「最新動向」

引發「高雄直播主之亂」的直播主連千毅昨天被判刑8年，獲高雄地院裁定450萬交保。連千毅遭羈押312日，今天從高雄看守所獲釋時，再三表示「謝謝大家關心」、「造成大家困擾非常歹勢」。外界揣測，連千毅獲保後可能「復出開職播」，或回家與妻兒團聚；對此，連千毅堅定地說，「半個月後就復出了」也透露獲釋後第一件事是，「先回去看爸爸媽媽」。

連千毅獲保，高雄看守所今天上午停了幾輛黑頭車，疑似準備接他上車。連千毅今天中午12點20分左右走出高雄看守所，他身穿潮牌黑色T恤，頭髮梳理得整齊，神情輕鬆。面對大批媒體守候堵訪，他直說「謝謝大家關心」、「造成大家困擾非常歹勢」，接下來將先回家探望父母。至於官司是否上訴，連千毅只說「配合司法調查」。

連千毅去年涉與寵物店業者鄭又仁網路結怨，引發高雄街頭一連串砸店、開槍的治安風暴，高雄地院昨天依組織、槍砲等罪判處連千毅7年徒刑；另涉恐嚇、妨害自由罪等判刑1年，得易科罰金36萬5千元。院方同時裁准連千毅以450萬元交保、並要求限制住居。