臉書嗆「孩子食衣住行都我花的」 藝術家不爽怒告前妻

台東縣某藝術家被前妻在臉書社團指控未付小孩的生活費、醫藥費，導致他身心俱疲無心創作，提告要求前妻賠償並道歉，台北地方法院判前妻應賠償5萬元，可上訴。

藝術家提告指出，他和前妻離婚5年，雙方談妥小孩的教育、醫療、健保費用共同分擔，生活費則各自負擔，但前妻向他討賣房款項遭拒，便在臉書社團發文，「孩子給你了，每次只要我不聽你的，你就開始想很好笑的理由影響到我的探視」、「雖然孩子給你了，但孩子的食衣住行育樂，都是我在花的」等語。

藝術家認為，他在國小任教，因這邊不實文章造成他身心俱疲，無心創作，並自動請調離開學校，認為前妻應賠償30萬元慰撫金，並公開道歉回復他的名譽。

前妻抗辯，她在臉書社團的文章有法院判決、標會會單和相關LINE對話記錄佐證，她的言論並無不實，均屬於善意發表，難認有侵害前夫名譽權，請求法官駁回前夫請求。

法官認為，前妻所發的文章中，大部分言論陳述符合真實或屬於適當言論範疇，僅有「但孩子的食衣住行育樂，都是我在花的」，與事實不符，因根據相關證據，藝術家有購買小孩生活用品、衣物、安親班費用、國小學費等，並非如前妻所述分毫未出，此部分侵害藝術家名譽權，判前妻應賠償5萬元。