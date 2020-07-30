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「台中米娜」在IKEA賣場拍裸照張貼推特 警已掌握身分
自稱「台中米娜」的女子，日前往IKEA台中店拍攝裸照，23日在推特張貼裸照，還留言「把賣場當成自己家」，經台中市警四分局主動追查，查出她不僅在IKEA台中店拍裸照，也疑似在台中三井OUTLET等多家賣場拍裸照，警方以車追人，已掌握特定對象身分，將傳她到案說明。
「台中米娜」在推特設立帳號，從3月起，她靠著野外露出、情慾自拍，迄今吸引2.8萬人追蹤。她在個人簡介表示，自己的身材「161/50/34D」，歡迎情侶、夫妻、單女一起交流認識，「露出照是興趣，作品分享，歡迎斗內（捐款）」。
台中市警四分局查出，「台中米娜」自拍裸照23日po在個人社群網站，員警即聯絡IKEA台中店，業者一度認不出地點是自家賣場，直到仔細閱覽照片，才發現其中寢具、傢俱是上一檔的促銷商品，推測拍攝時間早於7月23日。
警方發現，「台中米娜」除了在台中IKEA裸拍，也曾在台中三井OUTLET廁所、停車場等地點拍攝，隨著媒體曝光裸照，「台中米娜」29日深夜也緊急關閉帳號，刪除所有照片。
警方強調，「台中米娜」個人於公眾得出入之場所裸露自拍po文，尋求刺激結果觸妨害風化罪，恐面臨最重2年以下有期徒刑刑度，協助其完成拍攝、散布者皆屬共犯。警方「以車追人」已掌握她的身分，將儘速傳訊到案說明。
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