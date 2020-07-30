玉山銀行高雄理專盜領客戶1億多元 填補投資虧損遭收押

玉山銀行高雄鳳山分行的理專潘佩君疑投資失利，涉盜領客戶存款，填補自身財務黑洞，上月底金管會證實玉山銀有通報重大偶發，高雄市調處也報請高雄地檢署指揮偵辦，本月16日搜索2處，潘女的陳姓前夫以5萬元交保，直到前天潘女才主動到案，檢方依違反銀行法、洗錢防制法聲押禁見獲准。

檢方初步認定，40歲的潘佩君從2019年5月間至今，至少盜領、搬挪17名客戶存款，金額達1億985萬元，雄檢呼籲受害民眾盡速報案並提供相關證據。

檢調查出，潘佩君擔任玉山銀行鳳山分行的理財專員期間，因投資失利，竟利用客戶委託她申購基金或代為匯款時，取得客戶存摺、印鑑及金融卡密碼，便透過金融卡轉帳、網路銀行轉帳或甚至臨櫃匯款等方式，陸續將客戶的存款轉到自己帳戶，也有挪存款到其他客戶的帳戶。

潘佩君為了隱瞞她其實是盜領款項，根本未依客戶指示申購基金，她還用自己、陳姓母親或潘姓堂妹，陸續轉帳小額款項到客戶帳戶，故意於交易明細表上註記基金名稱，使客戶誤以為是基金的配息收益。

直到潘佩君的客戶察覺帳戶存款短少，向玉山銀行的總行調查後報案，潘女行徑才遭察覺。

檢調本月16日指揮搜索潘女住處及銀行，傳喚嫌疑人潘女的陳姓母親、潘姓堂妹，以及證人陳姓前夫共3人到案，但潘女行蹤不明；檢方訊問後，認為陳姓前夫協助隱匿潘女行蹤、幫刪除涉案資料，涉犯隱匿人犯、湮滅證據等罪嫌，當庭改列被告並命令5萬元交保，潘母及堂妹訊後請回。