廖燦昌因遠航案遭起訴 財政部：會妥適處理

台北地檢署偵辦遠航掏空案，依違反證交法特別背信罪將負責人張綱維等10人起訴，時任合作金庫董事長的現任第一金控與第一銀行董事長廖燦昌，因涉嫌暗助不法貸款，也遭北檢起訴。

對此，廖燦昌本人關機中。第一銀行表示，該案為合作金庫銀行放貸，本行不了解相關細節，無從回應。財政部表示，已收到相關訊息，但仍在瞭解中，後續會做妥適的處理。

同案起訴包括時任合作金庫總行授信管理部副總、現任土銀董事長黃伯川；時任合作金庫總行授信管理部協理、現任總經理陳世卿；以及合作金庫相關高層及經辦林文理、孫玉美及呂明昇。

依據「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」規定，財政部因業務推動及公股管理需要，得隨時調整董、監事，若擔任董、監事期間有違法失職，或其他不適任情形，可改派董、監事。過去公股董座中，前兆豐銀行董事長蔡友才卸任後因美國紐約分行遭美國重罰一案被起訴。