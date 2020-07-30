聽新聞
test
0:00 / 0:00
東鹼被罰…總經理傅春生內線賺20萬 判緩刑4年
東鹼(1708)蘇澳總廠2018年被裁罰勒令停工，公司總經理傅春生在重訊發布前，透過弟、妹放空股票獲利20多萬元；台北地院審理，3人認罪，今天全部依違反證券交易法判處有期徒刑2年，緩刑4年。可上訴。
宜蘭縣政府2018年10月9日新聞稿指稱，東鹼蘇澳廠違反空污法、水污法及廢棄物清理法，開罰400餘萬元並且勒令停工，東鹼同日發布重訊。
檢調發現，傅春生的胞弟傅敏郎、胞妹傅薇香在2018年10月8日透過多個人頭帳戶，融券賣出57張東鹼股票，獲利約20多萬元。
檢調追查，傅春生2018年10月7日就知悉公司被裁罰、勒令停工，卻將消息告知傅薇香，傅薇香隔天再利用丈夫、小孩帳戶，與傅敏郎一同融券賣股，涉違反證交法內線交易罪；去年10月檢調兵分六路搜索，約談傅氏兄妹3人，3人認罪，都繳回不法所得，今獲緩刑宣告。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言