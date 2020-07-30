台南被控性侵員警自稱太單純辭職 市警局簽准後天生效

台南市佳里警分局有員警被控藉故調查詐欺案件，造訪單親媽媽住處，認識單親媽媽及女兒，近日單親媽媽工作不順，女兒向員警求助借錢，員警趁機與女兒共處一室，單親媽媽檢舉女兒疑遭性侵，員警否認涉案，台南地檢署訊後20萬元交保，台南市警局則將他調職歸仁分局。歸仁分局今天表示，被控員警接獲調職令到分局派出所報到隨即提出辭呈，並經市警局簽準、後天生效。

歸仁分局表示，這名員警出之後佳里分局 即決議不讓他配槍，並關懷情緒； 他前天28日下午到派出所報到即請假並提出辭呈，分局簽收後送市警局本部簽准後天8月1日生效，。 被控性侵員警台南地檢署訊後20萬元交保。圖／資料照片