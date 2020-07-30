聽新聞
test
0:00 / 0:00
統促黨2020立委候選人何建華被控賄選 判無罪
中華婦女聯合會理事長何建華列名中華統一促進黨不分區立委候選人，被控招待陸配到大陸廈門旅遊，以落地招待方式賄選，依違反公職人員選舉罷免法起訴。法院審理，何女辯無罪，台北地院採信她的辯解，今天判何女無罪。可上訴。
檢方指控，何建華利用聯合會名義，透過臉書招攬「2019金廈文化交流之旅」，藉小三通往來金門、廈門，有24人參加，因來回機票6600元，保險、行政費用1200元，等於報名費7800元，何女涉賄。
何建華偵查中否認賄選，稱她根本不熟識統促黨主席張安樂，2019年11月時，有因朋友找她列名統促黨不分區立委，她即答應對方；何女說，聯合會不定期會邀陸配旅遊，與選舉無關，自認遭到政治迫害。
檢調查賄過濾出遊的陸配手機卻發現，團員群組中有人張貼張安樂支持統促黨的貼圖拉票，還有人留言「謝謝理事長」、「祝理事長高票當選」，認定何建華賄選。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言