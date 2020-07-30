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統促黨2020立委候選人何建華被控賄選 判無罪

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

中華婦女聯合會理事長何建華列名中華統一促進黨不分區立委候選人，被控招待陸配到大陸廈門旅遊，以落地招待方式賄選，依違反公職人員選舉罷免法起訴。法院審理，何女辯無罪，台北地院採信她的辯解，今天判何女無罪。可上訴。

檢方指控，何建華利用聯合會名義，透過臉書招攬「2019金廈文化交流之旅」，藉小三通往來金門、廈門，有24人參加，因來回機票6600元，保險、行政費用1200元，等於報名費7800元，何女涉賄。

何建華偵查中否認賄選，稱她根本不熟識統促黨主席張安樂，2019年11月時，有因朋友找她列名統促黨不分區立委，她即答應對方；何女說，聯合會不定期會邀陸配旅遊，與選舉無關，自認遭到政治迫害。

檢調查賄過濾出遊的陸配手機卻發現，團員群組中有人張貼張安樂支持統促黨的貼圖拉票，還有人留言「謝謝理事長」、「祝理事長高票當選」，認定何建華賄選。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

賄選 陸配 統促黨

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