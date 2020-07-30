沒經驗加上和解金過高 法官裁被抓姦工程師少賠一百萬

黃姓工程師戀上熟女人妻，兩人在飯店偷腥時卻被人妻的陳姓丈夫帶著徵信社人員抓姦，還簽下須給付對方2百萬元賠償金的協議書，以避免後續刑、民事責任，事後，黃冷靜下來才發現類似案件的和解價碼僅數10萬元，懷疑遭對方坑殺，因此向法院訴請減輕給付；新竹地院審理終結，法官判黃只須賠償1百萬元。

判決書指出，陳男早就知道妻子與黃男「拍拖」，因此私下委託徵信社蒐證，去年3月31日趁黃與妻子在飯店開房間時，與徵信社人員一起到房門外埋伏，趁黃與妻子開門時當場抓姦、蒐證，並向黃稱已涉及通姦罪及妨害家庭等法律責任，黃內心驚恐，最後與陳簽訂一份協議書，須賠償對方兩百萬元和解金，以換得陳放棄刑、民事告訴。

事後，黃男認為，他忽遭抓姦突襲，陳男與徵信社人員接連蒐證，告訴諸多法律責任，讓他極擔心要面對高額賠償與牢獄之災，無法冷靜、客觀判斷情況，加上他發現過去類似案件的和解金僅約數10萬元，與他簽立的2百萬元和解金差距過大，他的月收入不足4萬元，名下也無財產，希望法官能減輕和解金。