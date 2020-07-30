沒經驗加上和解金過高 法官裁被抓姦工程師少賠一百萬
黃姓工程師戀上熟女人妻，兩人在飯店偷腥時卻被人妻的陳姓丈夫帶著徵信社人員抓姦，還簽下須給付對方2百萬元賠償金的協議書，以避免後續刑、民事責任，事後，黃冷靜下來才發現類似案件的和解價碼僅數10萬元，懷疑遭對方坑殺，因此向法院訴請減輕給付；新竹地院審理終結，法官判黃只須賠償1百萬元。
判決書指出，陳男早就知道妻子與黃男「拍拖」，因此私下委託徵信社蒐證，去年3月31日趁黃與妻子在飯店開房間時，與徵信社人員一起到房門外埋伏，趁黃與妻子開門時當場抓姦、蒐證，並向黃稱已涉及通姦罪及妨害家庭等法律責任，黃內心驚恐，最後與陳簽訂一份協議書，須賠償對方兩百萬元和解金，以換得陳放棄刑、民事告訴。
事後，黃男認為，他忽遭抓姦突襲，陳男與徵信社人員接連蒐證，告訴諸多法律責任，讓他極擔心要面對高額賠償與牢獄之災，無法冷靜、客觀判斷情況，加上他發現過去類似案件的和解金僅約數10萬元，與他簽立的2百萬元和解金差距過大，他的月收入不足4萬元，名下也無財產，希望法官能減輕和解金。
法官認為，黃男涉及通姦行為在飯店當場遭抓姦，當下精神陷於焦慮不安屬人之常情，加上黃急著當天和對方和解，以避免刑事告訴與民事賠償，情況急迫又超出黃的負擔，若強行要求黃履行合約，客觀上並不公平，如此陳也有獲取暴利的嫌疑，考量黃的經濟狀況與地位，審酌判該份協議書賠償金應減輕為1百萬元。
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