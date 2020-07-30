第一金董座廖燦昌捲遠航案！施壓基層放貸遭起訴求重刑

台北地檢署偵辦遠航掏空案，查出前合庫董事長、現任第一金董座廖燦昌，將公股銀行資金供作私人交際人情，配合張綱維之需求，無視授信規章與鉅額授信風險，以董事長之姿召集各級主管，施壓合作金庫銀行基層作業人員違法放貸遠航，導致合庫虧損，今天一併並將廖燦昌起訴求處重刑。

同案起訴包括合作金庫總行授信管理部副總黃伯川；合作金庫總行授信管理部協理陳世卿；合作金庫台北分行協理林文理；合作金庫台北分行授信部經辦人員孫玉美；合作金庫銀行總行授信管理部經辦人員呂明昇。

據調查，張綱曾向安泰銀行核貸「安泰-樺福貸款案」申貸7億8000萬元，以及「安泰-樺壹貸款案」，向安泰銀行貸款8億元，核貸款用於清償台灣銀行、遠東銀行對遠航公司之重整債；另向安泰銀行核貸「安泰-銘漢貸款案」，再向安泰銀行貸款5億5000萬元，將核貸款用於清償兆豐銀行對遠航公司之重整債權。

安泰銀行於遠航公司重整完成後，欲降低對樺福集團約21億餘元的授信金額，因「安泰-銘漢貸款案」到期，張綱維無力償還本金，安泰銀行便向要求張綱維於6個月還款，另覓其他金融機構承貸償還全數貸款。

張綱維於遠航公司重整期間，因債信不佳及風險過高等情，土地銀行及國泰世華銀行均予以拒絕，因此改向相識十餘年之友人、時任合作金庫銀行董事長廖燦昌商請協助核貸。

廖燦昌受張綱維請託後，施壓相關部屬進行評估，營業部人員發現遠航關係人資金往來複雜，對遠航公司正常營業存疑，營業部未再進行授信程序。

張綱維見合作金庫無下文，安泰銀行貸款期限將至，再請託廖燦昌改派配合度高之單位承辦，廖燦昌基於授信案務必儘速通過，未予詢問營業部原因，召集受其提拔晉升的總行副總黃伯川，新任授信管理部協理陳世卿會商，決定指派林文理之台北分行承作核貸。