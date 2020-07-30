「瞪一眼」引殺機 火爆男拿球棒打死人上訴減了4年刑

男子王柏翔和陳姓友人到ＫＴＶ唱歌，陳自認被姜姓、李姓酒客「瞪了一眼」，雙方爆發肢體衝突，王為替陳出氣，拿球棒朝2人頭部重擊，李當場被打死，姜也受重傷。桃園地院認為王見兩人倒地不起還繼續攻擊，依殺人、殺人未遂罪判他22年徒刑。案經上訴，高等法院今改判王18年徒刑。

去年2月16日凌晨4點多，王柏翔（21歲）和陳在路邊等朋友、準備離開，李、姜從旁擦身而過，陳誤以為對方瞪了他一眼，雙方起口角。王回車上拿了把鋁製球棒，高舉後朝姜的右後腦敲下，姜遭受重擊倒地。

王不罷休，繼續往李的左側頭部打，見對方倒地仍不停手。姜、李不斷遭攻擊，李被打到顱內出血，到院前就失去呼吸心跳，搶救後不治。

桃院審理時，王柏翔坦承持球棒攻擊，但否認殺人、殺人未遂；他辯稱當天有喝酒，不知道打到對方何處、打幾下，是看到監視器才知道，沒有殺人的犯意。

姜證稱，當天和李一起去喝酒跳舞，不認識王、陳，但當時看到陳瞪了李一眼，就嗆「為什麼要瞪？」，結果雙方推擠，沒多久王就拿鋁棒朝他後腦勺打，當場失去意識，他醒來發現李在救護車到場前就沒了呼吸心跳。

法院勘驗現場監視器，發現王依序攻擊姜、李，朝2人至少揮棒6下，加上附近目擊民眾指證歷歷，可見王攻擊姜倒地後，仍再朝他打了2下，並轉向李揮棒，直到朋友攔阻才罷手。