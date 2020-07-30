經營「英國藍」飲料店欠稅4437萬 負責人陳玉惠遭管收

經營知名連鎖飲料店「英國藍」的斯托那威有限公司欠繳滯欠99年度營業稅、100-105年營利事業所得稅及罰鍰等33筆，計4437萬多元，拒不繳納，經南區國稅局等移送行政執行署台南分署強制執行，昨天下午經通知負責人陳玉惠說明，遭當場留置，並將她移送台南地院聲請管收，晚間裁定管收。

台南分署行政執行官林家禾調查發現，斯托那威公司設在台南市永康區，陳玉惠未將該公司99年至104年的營業收入存入公司帳戶內，而是匯入個人的銀行帳戶內，總額達2億4千多萬元。執行官進一步追查資金流向時，發現帳戶內的款項，遭陳女自己所用或轉給親友、公司經理等，合計高達5000多萬元。

陳女昨天下午到案說明，執行官訊問其資金流向時，陳女僅稱「我不記得了」、「忘記了，大約是業務上開銷」，也未提出相關證明。