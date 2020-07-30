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遠航董座張綱維舉債度日 欠高利貸利息逾4億
遠航董座張綱維涉及掏空資產35億元遭起訴，北檢查出，張竟以高達30%年利率向高利貸借款5億元，作為增資款資金來源，使民航局同意恢復營運，張並將遠航持續產生的營收款項，挪移至旗下樺壹公司，用以支付民間借款高額利息，截至2014年止，遠航承擔民間借款利息達4億8978餘萬元。
檢方起訴包括遠航公司副董事長鄭晴文，負責統籌樺福集團資金調度等事宜；遠航公司財務處協理陳建州，負責審核會計憑證及編制財務報表。
張綱維旗下的樺福集團，從2009年起現金大量不足，又因建設本業推案銷售不佳，缺乏營收向金融機構貸款，張獲悉遠航復航後，擁有高經濟價值之特許航權，且陸續開放兩岸包機直航後，可為航空業帶來龐大商機，認為透過重整完成可獲取鉅額利益，藉此向金融機構繼續申請貸款，以供關係企業周轉，萌生詐騙法院裁定准許擔任重整人。
民航局為避免遠航公司財務危機爆發飛安疑慮，先後於2008年6月11日、7月24日核定停止全部國內、國際定期航線之經營權，遠航公司如計畫復航，財務標準須符合法定資本最低限額規定。
張綱維明知旗下集團已靠舉債度日，無現金可供增資，竟以高達30%之年利率向高利貸借款5億元，使民航局於2011年4月13日同意恢復營運。
起訴指出，張綱早期經營樺福集團財務運作模式，是以二十餘家「一人公司」運轉，同一套資金、同一筆借款流轉通用，也就是那家公司有缺錢，那家公司有餘錢，便直接挪移流用的「大水庫」方式操作。
2014年，有債權人向法院聲請對遠航公司財產強制執行，張綱維避免現金遭法院扣押將影響重整，以須保全遠航公司現金為理由，指示鄭晴文、陳建州以「轉調樺壹款」名義，將遠航公司資金大舉轉匯至樺壹公司。遠航重整完成後，再以規避其他債權人之強制執行為由，將資金交予樺壹公司「保管」。
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