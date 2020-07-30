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掏空遠航35億 北檢今起訴張綱維

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

遠航董座張綱維在重整階段財報不實遭收押禁見，檢調發現，張綱維從2015年起至2016年間，以「轉調樺壹款」名義，侵占遠航公司資金，犯罪所得13億6千萬元，另藉由「合庫-遠航貸款案」，將其持有樺福集團旗下公司應負擔的22億2千餘萬元債務本金與利息，移轉給遠航公司承擔，犯罪所得總計22億2631萬元，台北地檢署今天依違反證交法、詐欺、背信等罪，起訴張綱維等10人。

檢方調查，張綱維維為加速法院准許遠航公司重整完成，美化遠航公司損益表，製造營收獲利良好之假象，利用遠航公司出面向金融機構借款，挽救樺福集團不動產開發事業體，虛增遠航公司「修護收入」1億7558餘萬元、「佣金收入」5464餘萬元、「廣告收入」3238餘萬元，使遠航公司財務報告發生不實結果。

今年2月，張綱維疑被債主逼債，打電話指示財務部提領500萬元，聲稱是要把錢還給金援遠航的金主，財務部只好把錢領出讓張取走。

3月27日，張綱維去遠航提領800萬元現金後，有名張姓金主的代表人跑去遠航大鬧，揚言要張欠債還錢，財務部人員不知如何是好，打電話請示張，張又指示財會人員提領200萬元給該名男子。

檢方獲悉後，懷疑張綱維陸續從遠航搬走已故畫家張杰畫作，又急忙提領資金，研判有計畫性逃亡可能，3月23日緊急傳喚張到案並聲押，隔天趁開羈押庭空檔，再指揮北機站突襲遠航扣押4卡車物證。

遠航董事長張綱維（中）。圖／報系資料照片
遠航董事長張綱維（中）。圖／報系資料照片
圖／台北地檢署提供
圖／台北地檢署提供
圖／台北地檢署提供
圖／台北地檢署提供
圖／台北地檢署提供
圖／台北地檢署提供
圖／台北地檢署提供
圖／台北地檢署提供
遠航董事長張綱維（中）。圖／報系資料照片
遠航董事長張綱維（中）。圖／報系資料照片

遠航 詐欺 廣告 張綱維

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