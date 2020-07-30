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考不好罰女童自打巴掌200下 安親班老女師判賠20萬元

聯合報 / 記者邵心杰／即時報導

台南有位小四女童去年1月間在永康區安親班兼美語教室，因小考考不好，遭安親班林姓女老師體罰，前後叫女童自打巴掌200下，打到臉都紅腫，家長上網爆料，提出刑事附帶民事賠償，林女犯故意對兒童犯傷害罪，處拘役45日，另判賠女童醫療費1185元及精神慰撫金20萬元。

案發時，家長在網路社群PO文說：「妳是一位安親班老師、留美回來的老師。只因為小朋友、安親班小考、安親班小考、考不好！63分、65分、73分！」、「妳要一個小孩、四年級！自己打自己巴掌。打200下，還說要大力一點，不能像打蚊子一樣。」家長氣憤說，「妳為什麼不自己打看看，妳也是當媽的人」。驗傷後提告。

檢警調查，林女為安親班老師，去年1月4日下午3時30分，在台南市永康區補習班教室，因認為女童學習態度不佳，要求女童自行掌嘴50下，繼又以女童掌嘴力度過輕為由，要求女童重新自行掌嘴50下、3次，合計200下，致女童雙頰發紅疼痛。

台南地院審酌，林女為安親班老師，縱遇孩童學習不佳，也應以和平或其他誘導方式，鼓勵學生努力學習，竟貿然命令女童自行掌嘴多下，造成女童臉部成傷，心理成長也受影響。林女犯後坦承犯行，被判拘役45日，可易科罰金。

家長主張，林女不當管教行為，對女兒心靈造成難以撫平傷害，造成其入睡困難、夜間時有惡夢常常哭鬧驚醒，更因此畏懼再上安親班，無法適應群體生活，學習效果也因而受影響。女童求償醫療費1185元及精神慰撫金20萬元，另父母各自求償20萬元。

最後，法官判林女賠償女童醫療費1185元及精神慰撫金20萬元，至於父母部分則遭駁回。

台南地院認安親班林姓女老師犯故意對兒童犯傷害罪，處拘役45日外，民事部分則判賠女童醫療費1185元及精神慰撫金20萬元。圖／本報資料照
台南地院認安親班林姓女老師犯故意對兒童犯傷害罪，處拘役45日外，民事部分則判賠女童醫療費1185元及精神慰撫金20萬元。圖／本報資料照

安親班 補習 傷害罪 體罰

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