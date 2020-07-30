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傳藝中心副主任 涉貪起訴
國立傳藝中心副主任朱瑞皓被控包養酒女及積欠兩千萬元卡債、房貸，債務壓力沉重，涉嫌在擔任文化部人文及出版司正副司長期間，收受台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮賄賂，受招待出國旅遊，護航取得文化部兩千兩百餘萬元補助案，台北地檢署昨依貪汙罪起訴朱瑞皓等四人。
文化部表示，此案前年接獲檢舉即指示政風處查處，主動移請法務部廉政署調查，並進行補助款專案清查。之後已指示政風處研擬廿三點清廉守則。
起訴指出，朱瑞皓身為十二職等高階文官，因己身經濟困頓，將廠商當作個人提款機，共收受七十八萬餘元不正利益，考量朱偵查中自白，請求法院量處適當之刑。
盧欽政、周均亮利用朱瑞皓財務壓力弱點，主動利誘國家高官同流合汙，犯後毫無悔意，請求法院判處盧六年徒刑、周四年徒刑；盧欽政旗下「寂天文化」會計高愛月偵查中自白，請求從輕量刑。
檢調查出，朱被銀行催討債務時，常打電話給盧欽政匯款應急，盧認為以往香港書展都是中華民國圖書發展會取得文化部補助，向朱討要人情說，「我都幫妳這麼多了，你要有義氣」，朱因而在主管會議中，指示部屬簽辦同意補助。
朱擔任文化部人文及出版司正副司長期間，共協助盧、周取得十項補助款及採購案，金額共二二七九餘萬元。
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