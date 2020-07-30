海科館詐貸二審 陳慶男判更重

慶富集團總裁陳慶男被控國立海科館詐貸案，高雄高分院判他七年十月徒刑。 圖／聯合報系資料照片

慶富集團總裁陳慶男，身兼慶陽海洋公司負責人時承包位於基隆的國立海科館興建營運案，涉三度以不實工程進度向銀行詐貸；一審認定詐得二億三九三○萬元，依銀行法詐欺取財等罪判刑六年十月，高雄高分院認定詐貸金額是三億三八○○萬元，昨天改判七年十月，也加重罰慶陽三千萬元，可上訴。

同案其他被告建築事務所郭姓協理由無罪改判三年半，許姓建築師改判三年八月、夏姓建築師改判四年、彭姓建築師改判四年；慶富梁姓專案人員僅為助理，不具決策權，判三年。

在押的陳慶男昨天透過遠距視訊聽判，對改判未有特殊反應。委任律師表示，收到判決後再跟陳討論；唯一到場的郭姓協理聽到變有罪後難以接受，僅說「事證都一樣，法官心證不同」。

判決指出，陳慶男為詐得資金挪做集團使用，由慶陽先跟集團另間豐國造船公司簽訂委託施工合約，規定簽約後須支付六成或三成款項，不符一般營業常規交易條件，陳慶男再指示員工製作不實工程進度圖、交由建築師用印，三度申請獲核貸。

二審合議庭認為，一審認定詐貸金額二億三九三○萬元，有扣除慶陽確實完工獲得的貸款，但此申貸手法本身就違反聯貸合約，一般犯罪所得計算方式不會扣掉成本，認定獲撥款三億三千八百萬都是詐貸所得。

合議庭認定陳慶男等六人是共同正犯，其中協助繪製不實工程進度圖的建築師事務所郭姓協理，一審認為無假造犯意，二審認定他應能預知進度圖可能會用來向銀行詐貸，改判有罪。

獵雷艦弊案部分，陳慶男被認定向銀行詐貸六十三億，去年九月重判廿五年，上訴二審中。