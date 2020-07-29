涉收賄百萬元 基隆建管科承辦人羈押禁見

中央社 / 基隆29日電

基隆市政府都市發展處建築管理科黃姓男子涉嫌向建商收取「快速單」費用，不法獲利百萬元，經檢察官複訊後向法院聲押黃男，基隆地院今天下午召開羈押庭，裁定羈押禁見。

基隆地院表示，黃男所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑，且有事實足認有勾串共犯之虞，因此裁定羈押禁見。

檢方指出，黃男藉審照及勘驗機會，利用建商急於及早取得使用執照心態，向建商收取「快速單」費用，涉嫌違反貪污治罪條例。

基隆地檢署昨天由主任檢察官謝雨青、陳彥章、張友寧及檢察官何治蕙、翁健剛、林姿妤共同指揮法務部調查局桃園市調查處，兵分多路持搜索票至基隆市、台北市、新北市、桃園市等地搜索建設公司、跑照業者辦公室及相關涉嫌人住所共20處。

檢調除查扣相關帳冊資料外，同步約談涉案承辦人、跑照業者、建設公司員工及相關證人共21人到案，經6名檢察官漏夜偵訊後，認定黃男每次收取快速單費用介於新台幣40萬至50萬元，累積至少有100萬元。

檢方指出，黃男因涉嫌收賄及財產來源不明罪嫌重大，且有串證及逃亡之虞，上午向基隆地院聲請羈押，另外，建管科楊姓男子請回，其餘建設公司員工及跑照業者分別以3萬至50萬元不等金額交保。

基隆 檢察官

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