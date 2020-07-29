聽新聞
test
0:00 / 0:00
文化部參事朱瑞皓涉弊案被起訴 文化部：已移送懲處
文化部參事朱瑞皓擔任人文及出版司副司長與司長期間，涉嫌收受台北市出版商業同業公會理事長等人賄款60萬元，另接受出國招待同遊，今日台灣台北地方檢察署檢察官以貪汙治罪條例起訴。文化部指出，除主動移請法務部廉政署調查，兩年前已將朱員調任所屬機關，避免接觸機敏重要業務，並依公務員懲戒法將朱員移送懲處。
文化部表示，本案107年4月間接獲檢舉指稱朱員（時任文化部人文及出版司司長）疑有與受補助機構人員出國並接受招待情事，前部長鄭麗君即指示政風處進行查處，並主動移請法務部廉政署調查，同年7月1日將朱員調任所屬機關，避免接觸機敏重要業務，嗣後文化部也進行有關補助款專案清查。
文化部新部長李永得今年5月20日到任，聽取政風處簡報，指示文化部相關單位全力配合法務部廉政署進行偵辦，並依公務員懲戒法將朱員移送懲處。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言