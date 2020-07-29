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逃稅4千多萬被強制收管 新北執行署：想自由先繳稅！

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

69歲陳姓男子2001年至2003年間經營機械零件買賣的公司，涉嫌虛報進項稅額，積欠4千多萬元稅金，經財政部查獲，陳男規避執行，將公司銀行帳戶等共計3千六百萬餘元轉走，被法務部執行署新北分署向新北地院聲請裁定管收獲准，本月24日進行管收。

新北分署調查發現，陳在2005年、2006年間明知公司帳戶存款超過3千6百萬餘元，足以繳納稅務，仍故意不繳，更將存款轉匯到自己與兒子的帳戶，更以提領現金的方式阻礙執行機關調查公司資金流向，新北分署為此多次通知陳男說明，陳稱「不清楚、忘記了」，拒絕交代資金流向，藉此規避公司資產被強制執行。

新北分署認為陳男身為公司實際負責人，不僅未善盡繳納稅捐的義務，還意圖規避公司資產被強制執行，影響國家稅捐債權的實現，惡性重大，因此在本月24日透過新北地院聲請裁定管收，將陳在大熱天送進沒有冷氣的管收所內。

新北分署指出，若陳想為自己爭取釋放，就必須繳清公司積欠的4千4百萬餘元稅務，或提供相當確實的擔保及具體清償方案，才能重獲自由。

陳男積欠4千多萬的稅額被發現，又再將公司財產轉移以規避強制執行，法務部執行署新北分署認為陳惡行重大，本月24日透過新北地院聲請裁定收管。圖／新北分署提供
陳男積欠4千多萬的稅額被發現，又再將公司財產轉移以規避強制執行，法務部執行署新北分署認為陳惡行重大，本月24日透過新北地院聲請裁定收管。圖／新北分署提供

新北 法務部

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