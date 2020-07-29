法拉利逆向衝撞釀1死1傷 駕駛過失致死起訴
新北男子林商彥去年11月駕駛法拉利跑車返家，途經新莊區福營路時突然逆向行駛，撞上2輛機車，釀1死1傷悲劇，新北地檢署今天依過失致死罪起訴。
檢警調查，林男（40歲）去年11月26日下午3時開著向友人借來的紅色法拉利返家，從小巷轉進福營路後直接加速，結果先後撞上迎面而來的蘇姓女子（39歲）及林姓女子（39歲）騎乘的機車。車禍導致蘇女頭部受創、肋骨骨折併氣血胸，送醫後不治，林女雙手、雙膝和顏面多處擦挫傷。
林男承認逆向撞到人，但辯稱當時是為了閃避路上異物，一時沒注意才衝到對向，等回過神來時，車子已經熄火，滑向路旁。
檢方調查後，認定林男涉犯過失傷害和過失致死罪嫌，建請法院從重以過失致死論處，另以林男犯後自行報警，符合自首要件，請法院依法減輕其刑。
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