性侵犯出獄再犯被糾正 北監：有經專業小組評估
監察院以台北監院明知性侵犯彭木乾經5度鑑定評估，均認治療不具成效且有「中危險」再犯可能性，未聲請強制治療導致彭再犯，監委高鳳仙對北監提糾正案；對此，台北監獄表示，彭在監治療成效均不明顯，刑期滿後經專業治療小組評估，認以社區處遇較有利，但對於監院糾正會再檢討。
台北監獄表示，彭因強制性交罪遭判刑10年8月，2007年10月16日入監，監獄評估須接受身心治療，2010年12月起陸續安排團體治療、個別治療，經4次治療評估會議均決議不通過，最後在2016年第13次治療會議仍決議不通過，出監後仍須繼續接受社區治療，彭也在2016年12月3日出監。
北監說，2016年9月26日有發函到彭的戶籍所在市政府社會處、警察局，以利銜接社區處遇，相關的作業依照「性侵害犯罪加害人身心治療及輔導教育辦法 」辦理。
有關監察院糾正北監沒在彭期滿出監前，將他送請地檢署向法院聲請強制治療部分，因台北監獄的治療評估小組委員是由精神科醫師、心理師、社會工作師、律師、社會公正人士、犯罪防制學者及觀護人組成。
而刑後的強制治療聲請，是治療師依據個案性犯罪次數、在監治療成效、相關評估工具及臨床經驗做綜合判斷，其中治療師填具再犯危險評估量表，因為信度、效度還需要檢定與驗證，所以無法充做判定的唯一標準。
因此，治療師還需將個案綜合狀況提交到治療評估小組會議審查，以決定後續處遇建議是接續社區處遇執行，或函請檢察署向法院聲請刑後強制治療；北監也說，對於監察院糾正之處，將檢討並善盡個案審查職責，以防止性侵犯出監後再犯。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言