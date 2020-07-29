譙吳宗憲案 館長接受法官提議緩刑捐款不罵人

藝人吳宗憲不滿「館長」陳之漢直播時辱罵他而提告，北檢起訴陳之漢。台北地院今天開庭，陳之漢認罪，接受法官提議2年緩刑附帶條件，包含公益捐款10萬元及2年內不罵吳宗憲。

陳之漢在庭上承認辱罵吳宗憲，但強調是因先被吳宗憲嗆聲才出口反擊，「吳宗憲罵人雖都不帶髒字，但不代表他說的就是對的，我只是多說了一句『呷洨』，偵查時檢察官跟我說這句話犯規，我也就認了」。

法官提議以附條件緩刑的方式，以啟自新，條件為公益捐款新台幣10萬元，且2年緩刑期間內，不得辱罵吳宗憲。陳之漢回答，他可以馬上捐，承諾後續會克制對吳宗憲的言論。