板橋大遠百「幸運草市集」 振興三倍券500變600

法務部與台灣更生保護會為協助更生人重返社會及度過疫情難關，籌辦了「幸運草市集」活動，讓民眾不用出遠門，就能買到全國各地的特產與美食。市集首站今在新北市板橋大遠百登場，憑500元振興三倍券可換取600元園遊券，活動只到晚上8時，有興趣的民眾請把握時間前往。

「幸運草市集」由板橋大遠百提供場地，共設20多個攤位，分別來自雙北、基隆、桃園、新竹、宜蘭、花蓮和金門等地，產品種類多元，除了有蔬果雞蛋，也有精緻兼具健康的手工蛋捲和麵點。

法務部長蔡清祥和高檢署檢察長、台灣更生保護會董事長邢泰釗今天拿著三倍券以行動支持更生人，更走訪各攤位幫忙行銷。過程中，蔡清祥細數金門、花蓮等地特產，見到過去曾接觸過的更生人，更停下腳步寒暄，替更生人加油打氣和推銷。

蔡清祥致詞時表示，更生人一路走來十分辛苦，遇到困難，需要大家共同協助他們。今天所展示的產品都非常優良，也都經過驗證，希望大家多使用振興三倍券消費，給予更生人鼓勵，讓他們勇敢的走下去。

遠東百貨財務長暨副總經理湯治亞也說，非常高興有機會能跟更生保護會一起合作「幸運草市集」活動，遠東百貨成立至今53年，一向配合政府政策，推動公益不遺餘力，回饋社會。目前，遠東百貨北、中、南3地和花蓮共有11間分店，希望未來持續扮演公益平台的這個角色，提供更生朋友優質廠商，介紹更好的通路，讓他們生活得更好。