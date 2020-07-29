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民事及刑事均獲勝訴確定 彰化縣議員陳銌銌保住議員位子

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

無黨籍彰化縣議員陳銌銌及夫婿張東正分別在2018年年底參選議員以及彰化市長，檢方以他們在選前以瓷器禮盒贈送給里長、社區發展協會理事長，均依賄選罪起訴，但獲彰化地法院判決無罪，檢察官不服上訴，台中高分院認為，張東正夫婦還未具候選人身分，所行贈禮之舉符合社交禮儀，指稱賄選是臆測之詞，不致影響投票行為，駁回上訴；另陳銌銌民事當選無效部分，因原告無法舉證陳有賄選事實，今年4月，上訴也被台中高分院駁回，陳銌銌保住議員位子。　

檢方查出，張東正夫婦將瓷瓶裝箱後，帶著價值約新台幣200元的瓷瓶去拜訪彰化市多個社區的社區發展協會理事長以及里長，請他們在選舉時支持夫婦參選市長和縣議員。

承辦檢察官認為，在選舉公告或候選人登記參選前，行賄或受賄者預期行賄者將來會參選，而約定以投票支持時，仍適用公職人員選舉罷免法相關規定，因此依涉嫌違反選罷法提起公訴，但彰化地院判決張東正夫婦無罪，檢察官不服，上訴台中高分院。

台中高分院最近判決，駁回檢察官上訴。判決書指出，張東正及陳銌銌在未具候選人身分之前，致贈瓷瓶底座貼有署名「縣議員張東正、市 民代表陳銌銌敬贈 」 等字樣，禮盒內未附有任何選舉文宣， 身分非以候選人身分致贈 ，應是2人拜訪友人所攜帶的伴手禮，而受贈的里長、社區理事長在地方有一定聲望，有群眾基礎，2人為尋求支持致贈瓷瓶，來提高知名度及爭取支持，屬正常社交禮儀範圍，難認有行賄之意。 檢察官上訴指原判決不當為無理由，應予駁回 。因檢察官未在期限內上訴而定讞。

至於陳銌銌民事當選無效部分，因原告無法舉證陳有賄選事實，今年4月，上訴也被台中高分院民事庭駁回而定讞。

彰化縣議員陳銌銌在刑事及民事均獲勝訴確定，保住了縣議員位置。照片／彰化縣議會提供
彰化縣議員陳銌銌在刑事及民事均獲勝訴確定，保住了縣議員位置。照片／彰化縣議會提供

檢察官 賄選

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