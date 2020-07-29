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連千毅今判刑獲450萬交保 限制住居並附帶條件

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

連千毅去年9月遭收押至今，期間他除了向合議庭稱願意認罪，自行寫狀紙請求「有全面退出黑社會之打算」，要捐錢做公益回饋，也切割小弟，但合議庭不買單，兩度裁定延押；不過8月15羈押期滿，雄院今天宣判完，裁定連千毅450萬元交保，條件為禁止對相關人士恐嚇、騷擾等行為，並限制住居。

其他3名在押被告也獲交保，謝育全以00萬元、張瑛桔30萬、鍾富賢8萬元，並限制住居。

連千毅去年9月23日遭檢方聲押禁見獲准，他在看守所申請購入掌上型電視，被媒體報導後引發外界質疑，之後法院的押票便註記他不得收看電視、報章雜誌等，後來連千毅當庭以慶富總裁陳慶男能看電視為例，要求解除禁見。

連千毅為求交保，不僅搬出想見妻子及年幼孩子，開庭時表示認罪，在看守所還鑽研法律，自行寫狀紙呈給法官，今年3月底聲請願繳100萬元具保，當庭還稱捐過不少錢給孤兒院，「我做100件好事，不能因1件壞事認定我十惡不赦！」當庭允諾捐100萬做公益，甚至說出「有全面退出黑社會之打算」，但未打動法官。

連千毅4月間於延押訊問庭，痛斥同案被告、他的員工作偽證，嗆「我不再是這群人的老闆」、「我絕對不會與宵小之輩來欺騙法官」，合議庭仍認為他有串證、反覆實施犯罪之虞，裁延押；直到6間中交互詰問程序結束，連才獲解除禁見。

連千毅開庭時常主動發言，卻也失言「整起案件是政治力的介入，高雄司法系統不會讓我交保」；委任律師葉銘進在一審最後一次開庭，突重話批連「開庭表現近乎弱智、低能」，盼法官諒解他遭羈押多月而影響情緒，連千毅便閉嘴。

連千毅（左三）的羈押期至8月15日。本報資料照
連千毅（左三）的羈押期至8月15日。本報資料照

連千毅 慶富

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