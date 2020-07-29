影／檢疫趴趴走挨罰百萬嗆：政府缺錢嗎？桃園男被法院管收

桃園市李姓男子因違反居家檢疫規定遭桃園市衛生局重罰100萬元，但李堅持不繳納，經行政執行署桃園分署屢傳不到，還曾嗆分署說「財產都轉移了，你們扣不到，我也不想繳」，桃園分署向桃園地院聲請獲准，昨天上午一早到李住處將他拘提，法院裁准將李管收3個月，解送至管收所。

桃園分署指出，李男（22歲）今年2月29日從大陸廈門入境，依法至3月15日才能解除隔離，卻多次擅自離開居家檢疫地點，被衛生局依法裁罰最高金額100萬元，行政裁決書於3月13日送達，李雖提訴願但仍未繳納罰鍰。

桃園分署說，受理後先執行李的薪資、銀行存款及債權，但只徵到2737元，聯繫李的父母後對方也說和兒子少聯絡，無意願替他解決，後來李甚至打電話給分署嗆書記官說「為何一直傳我去問？去也沒用，財產我都移轉掉了，你們扣不到，我不會去，也不想繳，隨便你們」等語。

分署經向桃園地院聲請裁定管收李男獲准，前後4度前往李住處拘提，歷經1個多月昨天一早7點終於在桃園區某社區內找到他，當時李正打算和老闆、友人出門上班，未料李仍不告知其銀行資金、實際住所，堅持要等到訴願結果讓他滿意才要繳罰鍰。

李還嗆分署人員說「政府是很缺錢嗎？」對於自己多次離家，造成社會人心惶惶未見悔意，昨傍晚桃園地院裁定將李管收，並認定李慣用手機iPhone 11，每月電信費達900多元，4個月內又出國旅遊2次，認定顯然有履行義務可能。

桃園分署指出，李在居家檢疫前，短短12天內銀行存款就匯入33筆款項，合計達109萬元，在第一次趴趴走被查獲後，該帳戶就沒再使用，顯有隱匿財產之虞，加上拒告知實際住所，明明年輕力盛卻謊稱無工作，法院因此認定他符合管收必要，裁定管收3個月，昨傍晚已解送管收所。