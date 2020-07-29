中鋼構內神通外鬼...狂撈23萬！司機超準直覺神揭發

中鋼構公司承攬遠雄鋼構工程，鄭姓塗裝課工務員卻私下與外人合謀，找來黃姓男子幫忙變賣鋼樑退料，兩人六、四分帳，不法牟利共23萬2800元；載貨司機察覺作業程序「怪怪的」，戳破內神通外鬼情事。橋頭地院依共犯業務侵占罪判處黃男有期徒刑半年，得易科罰金18萬元，獲緩刑2年；鄭員獲緩起訴處分。

中鋼構承攬遠雄工程的鋼構噴砂、油漆作業，不只要掌控工程進度，還得處理出貨、退料；鄭姓塗裝課工務員就負責該項業務。鄭清楚知道，臨時性鋼樑使用完畢後，得由配合的貨運運回中鋼構公司工廠點收，再由公司決定鋼樑是要退料再利用、或是當成廢料變賣。

然而，鄭找來63歲黃姓男子合謀，將貨運司機聯絡電話全都交給黃男，由黃出面打電話，指示貨運司機將鋼樑等退料載到大社區某回收廠，讓回收廠用每公斤8元價格收購；鋼樑退料被變賣成現金後，鄭、黃談妥六、四分帳。經查，去年4月、5月各跑一趟，共到手23萬2800元。

去年5月16日，鄭、黃打算故技重施，再度通知貨運司機將退料載往回收廠，卻被司機察覺，這與過往作業程序不同，「怪怪的」，於是向調度員反應；經詢問中鋼構公司主管後，一舉戳破內神通外鬼情事。