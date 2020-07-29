連千毅6罪共判8年 對頭鄭又仁1罪判6個月

檢警偵辦「高雄直播主之亂」共起訴27人，高雄地院今天一審宣判，連千毅刑度最重，被依主持犯罪組織罪判3年半、非法持槍罪判4年，合併執行7年徒刑，剝奪他人自由、毀損、強制罪合併判1年徒刑得易科罰金，另強制罪拘役55天也可易科罰金。

連千毅的大哥謝育全，被依主持犯罪組織、非法持槍罪共判3年10月，併科罰金10萬；槍手張瑛桔依參與犯罪組織、非法持槍共判3年10月；太陽會高雄分會組長鍾富賢依參與犯罪組織、恐嚇共判1年6月。

反而與連千毅起糾紛的對頭鄭又仁，僅依恐嚇罪判6月徒刑，得易科罰金。