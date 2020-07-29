涉侵占發票領獎近千萬 麥當勞叔叔之家前志工遭訴
麥當勞叔叔之家慈善基金會冷姓前志工涉嫌侵占民眾捐贈發票，兌領新台幣900萬餘元獎金。台北地檢署今天依公益侵占等罪起訴冷男，協助領獎的冷母與冷男胞兄則獲緩起訴。
起訴指出，冷姓男子正職為證券公司員工，假日在麥當勞叔叔之家慈善基金會擔任志工，負責整理麥當勞餐廳繳回的民眾捐贈發票，自民國100年起，利用整理發票的機會，將發票帶出基金會自行對獎，再將未中獎的發票帶回基金會。
檢調清查，冷姓男子等人自100年迄今，共兌領2萬餘張中獎發票，金額達900萬餘元。冷男為避免犯行曝光，冒用多人身分至便利商店領獎，還將中獎發票寄給在便利商店工作的胞兄，由胞兄兌領獎金，冷母也協助領獎。
由於冷姓男子長期冒用一名民眾身分領獎，檢調獲報追查，發現都是冷男出面到便利商店領獎，循線查出冷男涉案。
冷姓男子等人坦承犯行，冷男母親提供市價約500萬元的房產供檢察官扣押，冷男胞兄則繳回75萬餘元的不法所得。
檢察官今天依刑法公益侵占等罪嫌起訴冷男，冷男母親與胞兄則獲緩起訴1年的處分，條件是各支付10萬元、25萬元緩起訴處分金。
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