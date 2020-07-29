連千毅涉賣仿品侵權273萬 還恐嚇顧客另遭起訴

連千毅涉引發高雄直播主之亂今天一審宣判，不過靠著在網路直播賣精品走紅的他，檢警也獲報疑賣仿品，去年9月底另案同步搜索查扣500多件商品，已鑑定有仿冒品，高雄地檢署持續偵辦中。此外，橋頭地檢署查出連千毅涉私訊恐嚇要求退貨、退費的顧客，本月15日也依恐嚇罪嫌起訴連。

據了解，連千毅以「蘭庭精品」臉書經營直播拍賣，因吸睛的銷售話語打出名號，慣用語包括「包軌」、「刷一整排漢堡」、「刷一整排愛心」，由於商品皆為國際名牌的精品，還曾賣過直升機，話題性十足。

不過高雄檢警接獲情資指連千毅疑賣仿品，先後前往他的鼓山區直播倉庫、左營區的蘭庭國際公司，查扣約500多件商品；經送向原廠鑑定，確認仿品包括GUCCI手提包及皮夾各1個、MICHAEL KORS手錶3支、HERMES手提包3個、CHANEL皮包6個、ROLEX手錶1支、FENDI皮包1個。

此外，查扣商品中以賓士約400件占最多，但賓士僅回函「未授權連千毅銷售」，賓利也回覆「不表示意見」，目前還有Calvin Klein尚未回覆。