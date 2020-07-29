看夜景、寫情詩、畫自畫像 丈夫偷吃女同事老婆怒告

擔任工程師的已婚男子和同公司女同事外遇，傳情詩「習慣在早晨和你談天，喜歡在轉角與你相遇見」，幫對方繪製自畫像等，元配得知傳LINE向小三攤牌，提告求償60萬元，台北地方法院判小三應賠償5萬元，可上訴。

妻子提告主張，丈夫去年開始和同公司的小三過從甚密，單獨吃飯、看電影、看夜景，丈夫甚至幫小三繪製自畫像、創作情詩，兩人還用同一款手機殼，認為小三侵害她的配偶權，要求賠償60萬元。

小三抗辯，她不知道男方已經結婚，才一起出遊，且男方從未親口說過自己有妻子，直到妻子透過男方手機傳LINE給她，她才恍然大悟，並沒有故意侵害配偶權；另兩人不曾認定彼此是情侶，而是單純以同事、朋友身份相約，之間也沒有親密接觸。

法官認為，丈夫作證時坦承兩人去年5月間看電影、看夜景、看攝影展、逛街等；另兩人單獨看夜景時也拍下彼此緊靠的影子照片，丈夫也曾傳訊給小三「習慣在早晨和你談天，喜歡在轉角與你相遇見」等語，認定兩人交往已經逾越普通異性朋友的界線。